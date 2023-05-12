Россия резко нарастила поставки нефтепродуктов в Латинскую Америку

Аналитики указывают, что в результате перераспределения экспортных маршрутов российские производители нефтепродуктов начали вытеснять США с рынков Латинской Америки: с января по апрель текущего года Россия поставила в страны региона более 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Основной объем продаж пришелся на Бразилию. Специалисты отмечают, что за весь прошлый год эта латиноамериканская страна приобрела около 211 тонн российского топлива, продемонстрировав в нынешнем году взрывной рост закупок.