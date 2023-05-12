Россия резко нарастила поставки нефтепродуктов в Латинскую Америку

Сантьяго, 12 мая. Россия начала экспорт дизельного топлива в Чили. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Refinitiv Eikon.
Согласно опубликованной информации, в апреле в чилийский порт Гуаякан прибыло два судна с российским дизтопливом. Суда, на борту которых находились 73 тысячи тонн нефтепродуктов, вышли из Приморска Ленинградской области.
Как отмечают специалисты, начало поставок топлива в Чили отражает стремление российских производителей диверсифицировать рынки сбыта после вступления в силу европейского эмбарго, в результате которого отгрузки топлива в государства ЕС прекратились.
Аналитики указывают, что в результате перераспределения экспортных маршрутов российские производители нефтепродуктов начали вытеснять США с рынков Латинской Америки: с января по апрель текущего года Россия поставила в страны региона более 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Основной объем продаж пришелся на Бразилию. Специалисты отмечают, что за весь прошлый год эта латиноамериканская страна приобрела около 211 тонн российского топлива, продемонстрировав в нынешнем году взрывной рост закупок.
Необходимо отметить, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва последовательно работает над отказом от использования доллара США в торговле между странами БРИКС.
Кроме Латинской Америки, рост экспорта российских нефтепродуктов наблюдается в Азии, Африке и в странах Ближнего Востока. Специалисты Международного энергетического агентства отмечают, что, несмотря на действие западных ограничений, Россия рекордно нарастила экспорт нефти и продуктов ее переработки. Объемы поставок достигли уровня апреля 2020 года и составили 8,1 миллиона баррелей в сутки для сырой нефти и 3,1 млн баррелей для нефтепродуктов.
В свою очередь, страны «Большой семерки» в настоящее время рассматривают возможность введения санкций в отношении государств, сохранивших торговые связи с Россией.