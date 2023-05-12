Агрохимик Любовь Гараева рассказала о сложностях выращивания тропических фруктов в Марий Эл

Как пишет ИА «МедиаПоток», таким растениям необходима постоянная влажность и высокая температура воздуха от 25 градусов при продолжительности светового дня от 6 часов. Так, если не получится создать растениям оптимальные условия, то на появление плодов рассчитывать не стоит, заметила Гараева.