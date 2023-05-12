Агрохимик Любовь Гараева рассказала о сложностях выращивания тропических фруктов в Марий Эл

Экзотические фрукты, растущие в тропиках, при попытке культивирования в климате Марий Эл оказываются весьма требовательными и капризными в уходе. Об этом сообщила специалист ФГБУ «Станция агрохимической службы «Марийская» Любовь Гараева.
Как пишет ИА «МедиаПоток», таким растениям необходима постоянная влажность и высокая температура воздуха от 25 градусов при продолжительности светового дня от 6 часов. Так, если не получится создать растениям оптимальные условия, то на появление плодов рассчитывать не стоит, заметила Гараева.
В республике без специального оборудования создать подобные условия достаточно трудно. Однако, если вырастить что-то напоминающее тропический фрукт очень уж хочется, имеется выведенный селекционерами сорт помидоров со вкусом ананаса, поделилась эксперт.
Вызревает эта культура через 120 – 130 суток после посадки саженцев и может давать плоды как в теплице, так и в грунте Марий Эл, добавила агрохимик.