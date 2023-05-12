Замминистра юстиции РФ Забарчук заявил о снижении востребованности профессии юриста в России вдвое

Во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук высказался о востребованности специалистов в области права в России.
Забарчук, опираясь на данные ВЦИОМ, признает, что юристы до сих пор входят в пятерку наиболее востребованных профессий. Но в то же время уровень востребованности за последние два-три года снизился примерно в два раза.
«Это означает, что люди перестают верить в нашу профессию», – сказал заместитель министра юстиции.
Ранее доктор экономических наук Руслан Абрамов рассказал о дефиците молодых квалифицированных кадров в сфере среднего профессионального образования. Объясняется это тем, что после распада СССР выпускники школ стали активнее поступать в вузы — из-за спада интереса к СПО из соответствующих учреждений ушли лучшие кадры.