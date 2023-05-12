Автомобиль погибшего после ДТП экс-игрока «Спартака» Александра Каракина не был укомплектован для шоссейных гонок

Неподходящая для шоссейных гонок резина могла стать причиной гибели бывшего игрока молодежных команд «Спартак» и «Динамо» Александра Каракина после ДТП в Московской области. Об этом сообщает источник ФАН.
Напомним, спортсмен попал в аварию на Nissan GTR во время уличной гонки на 30-м километре Минского шоссе в Подмосковье. От удара спорткар выбросило на середину трассы.
По данным источника, резина автомобиля не соответствовала характеристикам шоссейных гонок, что и могло привести к ДТП. Кроме того, Каракин не был пристегнут, из-за чего полученные им травмы были несовместимы с жизнью. В больницу экс-футболиста доставили с переломом черепа, конечностей, ребер и пробитым легким.
Ранее сообщалось, что Александр Каракин скончался в больнице после ДТП на Минском шоссе в Подмосковье. Спортсмену было 32 года.