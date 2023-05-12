Автомобиль погибшего после ДТП экс-игрока «Спартака» Александра Каракина не был укомплектован для шоссейных гонок

По данным источника, резина автомобиля не соответствовала характеристикам шоссейных гонок, что и могло привести к ДТП. Кроме того, Каракин не был пристегнут, из-за чего полученные им травмы были несовместимы с жизнью. В больницу экс-футболиста доставили с переломом черепа, конечностей, ребер и пробитым легким.