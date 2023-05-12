Жители и туристы Китая рассказали о великолепии цветущих полей пионов

Известно, что в провинции Хэцзэ выращивается до 80% от общего числа новых сортов пионов, культивируемых в Китае. Более 120 компаний этого региона занимаются тем, что выращивают, обрабатывают и экспортируют эти цветы, а также создают из них различные изделия. 79% опрошенных китайцев выразили уверенность, что пион должен стать национальным цветком страны.