Жители и туристы Китая рассказали о великолепии цветущих полей пионов

Туристы со всего Китая вооружились камерами и отправились любоваться сезонным великолепием в провинции Хэцзэ. По их словам, огромные поля нежно-розовых пионов создают ощущение, что перед тобой волнуется целое море ароматных цветов.
Посетители природной зоны провинции Хэцзэ, которая давно славится своим цветочным великолепием, с удовольствием делятся эмоциями от увиденного.
«Цветки пиона очень красивый. Они уютные, не сильно вычурные и очень теплые. Здесь очень хорошо и даже слишком красиво. Как будто входишь в море цветов. Я и три мои внучки очень счастливы», — сказала местная жительница Чжу Ли Ти.
Другая посетительница цветочных лугов посоветовала приезжать пораньше, когда пионы только начинают цвести.
«В этот раз мы приехали немного поздно, но в следующем году приедем пораньше. Мы хотим оказаться тут, когда цветы будут в полном своем великолепии. Но все равно, здесь очень здорово находиться», — заявила туристка.
Известно, что в провинции Хэцзэ выращивается до 80% от общего числа новых сортов пионов, культивируемых в Китае. Более 120 компаний этого региона занимаются тем, что выращивают, обрабатывают и экспортируют эти цветы, а также создают из них различные изделия. 79% опрошенных китайцев выразили уверенность, что пион должен стать национальным цветком страны.