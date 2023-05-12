Волонтеры РФ помогли заново открыть школу на Херсонщине

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, накануне при содействии участников миссии в поселке городского типа Ивановка заново открыли школу.
Пока что эта школа — единственная, работающая в Ивановском районе Херсонщины. Ее открытие стало возможным благодаря усилиям российских волонтеров, местной власти и родительской общественности. Ранее открытие школы в Ивановке переносили несколько раз по различным причинам. На майских праздниках участники миссии, совместно с родителями и педагогами, организовали субботник, в котором приняли участие более 150 человек. Общими усилиями были приведены в порядок учебные классы и прилегающая территория.
«В Ивановском районе детей много, и они должны учиться. От нашего Гуманитарного центра каждый учащийся получил канцтовары и новый школьный портфель. В принципе, здесь есть все для того, чтобы школа работала полноценно, в первый же день учебы дети получили бесплатное питание в столовой. Хочется выразить искреннюю благодарность и признательность местному главе администрации и директору школы. Также оперативно и четко сработало Министерство образования Херсонской области. Дети Ивановского района фактически три года не имели возможности учиться, а теперь, наконец-то, вновь сели за парты. Рады и родители, потому что дети охотно бегут в школу, а многие даже уходить оттуда не хотят», — рассказал депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.
Работники гуманитарной миссии в Херсонской области передали школе в честь открытия десятки канцелярских наборов для учащихся, школьные рюкзаки, а также множество книг на русском языке для школьной библиотеки. В торжественной линейке по случаю открытия школы приняли участие более двухсот человек.
«Я очень рада, что вы все пришли сегодня к нам. Наши дети должны получать хорошее образование, и теперь наша школа это образование им даст», — отметила директор школы в Ивановке Мария Златова.
Также российские волонтеры провели одно из первых занятий для старшеклассников в заново открытой школе. Урок прошел в формате «исторической беседы», и был посвящен Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Напомним, Гуманитарный центр работает в регионе с марта 2022-го. Все это время в рамках миссии волонтеры совершали выезды в деревни и села региона, также была организована работа стационарных центров в Херсоне и Геническе. За 13 месяцев продуктовую помощь получило свыше 184 тысяч человек (2,2 тысячи тонн), в том числе жители 85 сел, где было выдано более 25 тысяч гуманитарных наборов (184 тонны).
За это время медицинская помощь была оказана более чем 18-ти тысячам граждан. Также в рамках миссии в медучреждения региона было передано 20 тонн медикаментов, 3 тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Специальными медицинскими наборами было обеспечено 52 поселковых фельдшерско-акушерских пункта на Херсонщине.