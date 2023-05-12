Сложная пожароопасная обстановка сохраняется в Амурской области

В Амурской области, как и во многих других регионах России, сохраняется сложная пожароопасная обстановка. Специалисты регионального управления МЧС убеждены, что причиной возникновения абсолютного большинства пожаров является человеческий фактор.
Речь идет не только о лесных или ландшафтных пожарах, но и о бытовых, когда к возгораниям приводит неосторожное обращение с огнем и несоблюдение элементарных правил безопасности, передает ИА «АмурИнфо». За прошедший четверг, 11 мая, в Амурской области зафиксировано 13 пожаров. К концу дня огнеборцам удалось ликвидировать четыре из них. Общая площадь, пройденная огнем, составила 1 020 гектаров.
Неподалеку от села Каникурган Благовещенского округа сильный пожар возник по вине местного населения. Из-за сухой и ветренной погоды огонь быстро распространился на большой территории, а запах гари и дыма дошел до Благовещенска.
По данным пресс-службы министерства леса и лесной промышленности Амурской области, в период с 1 по 9 мая на территории региона задержаны 19 нарушителей правил пожарной безопасности в лесах. Против одного из них возбуждено уголовное дело. Мужчина развел костер на природе, огонь от которого затем уничтожил 20 гектаров леса. Теперь нарушителю придется выплатить 60 тысяч рублей штрафа, а также возместить расходы на тушение пожара в сумме 350 тысяч рублей.