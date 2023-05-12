Сложная пожароопасная обстановка сохраняется в Амурской области

По данным пресс-службы министерства леса и лесной промышленности Амурской области, в период с 1 по 9 мая на территории региона задержаны 19 нарушителей правил пожарной безопасности в лесах. Против одного из них возбуждено уголовное дело. Мужчина развел костер на природе, огонь от которого затем уничтожил 20 гектаров леса. Теперь нарушителю придется выплатить 60 тысяч рублей штрафа, а также возместить расходы на тушение пожара в сумме 350 тысяч рублей.