СК возбудил третье уголовное дело по факту травмирования людей из-за падения карусели в Оренбурге

Сотрудники правоохранительных органов продолжают изучать обстоятельства инцидента. Следователи установили, что работники ООО «Центр по обеспечению безопасности стационарных и передвижных парковых аттракционов, аквапарков и оборудования детских игровых площадок» проводили оценку состояния вышедшего из строя аттракциона. В связи с этим возбудили третье уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).