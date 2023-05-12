Армия Судана и СБР подписали предварительную декларацию в Джидде

Джидда, 12 мая. Суданская армия и Силы быстрого реагирования (СБР) подписали соглашение в Саудовской Аравии. Стороны закрепили гуманитарные обещания, но без объявления перемирия, сообщают арабские СМИ.
Так называемые «предварительные переговоры» представителей главнокомандующего армией Абдель Фаттах аль-Бурхана и главы СБР Мухаммеда Хамдана Дагло проходили в Джидде с 6 мая с участием США и ООН.
Прийти к соглашению, акцент в котором сделан на предоставление безопасности мирному населению, сторонам удалось поздним вечером 11 мая.
«Мы подтверждаем нашу приверженность обеспечению защиты гражданских лиц в любое время, в том числе путем предоставления им безопасного прохода, позволяющего покидать районы активных боевых действий на добровольной основе в направлении по их выбору», — говорится в декларации.
Таким образом, суданская армия и Силы быстрого реагирования обязуются воздержаться от любых атак, способных нанести ущерб мирному населению, но пока не достигли договоренности о прекращении огня на переговорах, которые американские дипломаты назвали «трудными».
Стороны позволят людям покинуть районы боестолкновений и берут на себя полномочия по защите сотрудников медицинских и общественных учреждений. Декларация призывает к восстановлению электроснабжения, водоснабжения и других основных служб, выводу сил безопасности из больниц и «уважительному погребению» погибших.
Также стороны договорились оперативно производить простые и быстрые процедуры для оказания гуманитарной помощи в республике. Речь идет о создании временных демилитаризованных зон для вывода гражданских лиц, доставки товаров первой необходимости и медикаментов.
«Это не прекращение огня. Это является подтверждением их обязательств по международному гуманитарному праву, особенно в отношении обращения с гражданскими лицами и необходимости создать пространство для работы гуманитарных организаций», — сказал американский чиновник, принявший участие в переговорах, но пожелавший остаться анонимным.
Боевые действия в Судане длятся почти месяц. За это время погибло более 750 человек, тысячи оказались вынужденными покинуть свои дома.
Суданский конфликт также угрожает стать причиной экономического кризиса в Южном Судане. Вызывает опасения судьба транзита нефти Джубы в Порт-Судан через территорию этой страны.