Армия Судана и СБР подписали предварительную декларацию в Джидде

Стороны позволят людям покинуть районы боестолкновений и берут на себя полномочия по защите сотрудников медицинских и общественных учреждений. Декларация призывает к восстановлению электроснабжения, водоснабжения и других основных служб, выводу сил безопасности из больниц и «уважительному погребению» погибших.