Экс-футболист молодежки «Спартака» Александр Каракин скончался в больнице после ДТП в Подмосковье

По данным СМИ, Каракин попал в аварию на Nissan GTR во время уличной гонки на 30-м км Минского шоссе в Московской области. От удара спорткар выбросило на середину магистрали. Футболист получил серьезные травмы, после чего был госпитализирован в реанимацию.