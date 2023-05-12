Экс-футболист молодежки «Спартака» Александр Каракин скончался в больнице после ДТП в Подмосковье

Бывший футболист молодежных команд «Спартак» и «Динамо» Александр Каракин скончался в больнице после ДТП на Минском шоссе в Подмосковье. Спортсмену было 32 года, сообщает источник ФАН.
По данным СМИ, Каракин попал в аварию на Nissan GTR во время уличной гонки на 30-м км Минского шоссе в Московской области. От удара спорткар выбросило на середину магистрали. Футболист получил серьезные травмы, после чего был госпитализирован в реанимацию.
Кроме него, в салоне дорогостоящей машины находился оператор, который, вероятно, снимал происходящее на камеру. Мужчина также попал в больницу.
Напомним, что Александр Каракин играл не только за молодежки двух столичных клубов, но в 2011 году стал выступать за подмосковные «Химки». В последнее время футболист участвовал в матчах Любительской футбольной лиги.