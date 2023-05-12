Город рискует превратится в клоаку: как власти «заботятся» о Санкт-Петербурге

Единственная разница: нынешние представители власти не так красноречивы. Вроде бы сперва это воспринималось так: вот якобы люди дела, но теперь создается впечатлние, что это следствие недалекости ума и отсутствия способности к управлению. Сколько уже сказано о том, что в Петербурге серьезной проблемой стала наркомания, а городские власти так и не чешутся. Повсюду можно видеть соответствующие граффити, даже в местах несанкционированных свалок.