Город рискует превратится в клоаку: как власти «заботятся» о Санкт-Петербурге

Городские власти любят позиционировать себя как твердых хозяйственников. За пять лет такая «хозяйственность» обрела зримые конкретные следы. Только вот довольно странного свойства.
Город захватывают несанкционированные свалки, приобретающие все более чудовищные масштабы. При предшественниках Беглова в губернаторском кресле такого не было — за экологией более-менее следили и виновных в нанесении ей ущерба наказывали в соответствии с действующим законодательством.
А вот сегодня Петербург, словно вернулся во времена анархистской вольницы революционных времен. Того гляди, матросы развернут черные знамена и транспаранты и начнут отплясывать под непристойные куплеты.
В общем хочу — не хочу, делаю что хочу. Хочу траву, жгу, что угрожает масштабными пожарами (видимо, происходящее в Сибири никого не волнует), хочу не санкционировано вываливаю отходы в городской черте.
Как будто в городе власти нет вовсе. Либо она сознательно потакает разложению всего и вся. Это как в семнадцатом, когда либеральное Временное правительство ввело выборы командиров на фронте. К чему это привело, нет необходимости напоминать. Такое впечатление, что ныне в Смольном засели последователи Керенского и компании.
Единственная разница: нынешние представители власти не так красноречивы. Вроде бы сперва это воспринималось так: вот якобы люди дела, но теперь создается впечатлние, что это следствие недалекости ума и отсутствия способности к управлению. Сколько уже сказано о том, что в Петербурге серьезной проблемой стала наркомания, а городские власти так и не чешутся. Повсюду можно видеть соответствующие граффити, даже в местах несанкционированных свалок.
Мало того, людей одурманивают и «легально». Как грибы после дождя открываются все новые и новые алкомаркеты. Такое впечатление, что скоро они и обычные продуктовые магазины вытеснят. И здесь опять напрашиваются параллели с анархисткой вольницей — только уже другого времени — лихих 90-х. Когда цвели пышным цветом всевозможные ларьки с палеными «Роялем» да «Амаретто».
Похоже, город, превращающийся в одну сплошную клоаку, не может навеять иных чувств, кроме уныния, депрессии и тоски.
Ну и как тут не заглянуть в только что открывшийся алкомаркет у дома?!
Как сообщалось ранее, на мясокомбинате «Самсон» в Петербурге вспыхнул пожар на площади 200 «квадратов».