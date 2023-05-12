Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков предложил упразднить бакалавриат в юридическом образовании

Глава ведомства выступил со своей инициативой на XI Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, необходимо выделить базовое высшее образование со сроком обучения 4-6 лет и специализированное со сроком обучения 1-2 года. При этом аспирантуру предполагается выделить в отдельную ступень.