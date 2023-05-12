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Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков предложил упразднить бакалавриат в юридическом образовании

Общество
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков предложил упразднить бакалавриат в юридическом образовании

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил упразднить квалификацию бакалавр в юридическом образовании, а магистратуру использовать для получения узконаправленных знаний.

Глава ведомства выступил со своей инициативой на XI Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, необходимо выделить базовое высшее образование со сроком обучения 4-6 лет и специализированное со сроком обучения 1-2 года. При этом аспирантуру предполагается выделить в отдельную ступень.

Введение такой меры Фальков обосновал упрощением движения юридических кадров по карьерной лестнице. Базовое высшее образование не должно быть избыточным, а специализированную ступень следует использовать лишь для исследовательской деятельности и углубления знаний.

Ранее группа сенаторов от «Единой России» внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о предоставлении приоритетного права поступления в вузы для абитуриентов из многодетных семей. Член Комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин связал эту инициативу с разрешением спорных моментов во время вступительных испытаний.
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