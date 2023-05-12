Певец Глеб Матвейчук назвал своим «долгом артиста» поездки в госпитали к раненым участникам СВО

В феврале 2023 года российский артист Глеб Матвейчук в рамках большого тура по городам России вместе с актером театра и кино Александром Балуевым посетил военный госпиталь в Новочеркасске. Своими впечатлениями он поделился в эфире программы «Жизнь и судьба».
Отвечая на вопросы телеведущего Бориса Корчевникова о причинах подобных поездок, певец назвал «гражданским долгом» поддержку раненых участников специальной военной операции на Украине.
Матвейчук отметил, что это была их инициатива выступить в госпитале войск национальной гвардии РФ, который находится в Новочеркасске. По словам артиста, он исполнял различные песни, а Балуев читал стихотворения.
Ранее актриса театра и кино Алена Яковлева рассказала о своих визитах в военные госпитали. По ее словам, посещение российских бойцов было не просто ее осознанным решением, но и настоящей внутренней необходимостью.