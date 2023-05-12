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Первоклассник выпал из окна школы-интерната с самодельным парашютом в Екатеринбурге

Происшествия
Первоклассник выпал из окна школы-интерната с самодельным парашютом в Екатеринбурге

Восьмилетний мальчик сломал обе ноги и получил компрессионный перелом позвоночника в результате падения с третьего этажа, сообщает E1.RU.

Известно, что учащиеся на уроке труда изготавливали самодельные «парашютики», после чего на перемене запускали их на улице и в помещении. Восьмилетний ученик решил запустить самодельный парашют из окна третьего этажа и выпал на глазах педагога и одноклассников.

В результате происшествия мальчик получил компрессионный перелом позвоночника и сломал обе ноги. На данный момент пострадавший госпитализирован и теперь ему предстоит долгая реабилитация. Родители первоклассника претензий к сотрудникам школы-интерната не имеют.

Ранее восьмиклассница оказалась в реанимации после падения с окна пятого этажа в Ленобласти. Инцидент произошел после словесного конфликта матери и дочери из-за плохой успеваемости последней в школе.
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