Первоклассник выпал из окна школы-интерната с самодельным парашютом в Екатеринбурге

Восьмилетний мальчик сломал обе ноги и получил компрессионный перелом позвоночника в результате падения с третьего этажа, сообщает E1.RU.
Известно, что учащиеся на уроке труда изготавливали самодельные «парашютики», после чего на перемене запускали их на улице и в помещении. Восьмилетний ученик решил запустить самодельный парашют из окна третьего этажа и выпал на глазах педагога и одноклассников.
В результате происшествия мальчик получил компрессионный перелом позвоночника и сломал обе ноги. На данный момент пострадавший госпитализирован и теперь ему предстоит долгая реабилитация. Родители первоклассника претензий к сотрудникам школы-интерната не имеют.
Ранее восьмиклассница оказалась в реанимации после падения с окна пятого этажа в Ленобласти. Инцидент произошел после словесного конфликта матери и дочери из-за плохой успеваемости последней в школе.