Первоклассник выпал из окна школы-интерната с самодельным парашютом в Екатеринбурге

Известно, что учащиеся на уроке труда изготавливали самодельные «парашютики», после чего на перемене запускали их на улице и в помещении. Восьмилетний ученик решил запустить самодельный парашют из окна третьего этажа и выпал на глазах педагога и одноклассников.