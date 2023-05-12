Политолог Милованов рассказал о необходимости налога «на развлечение» для помощи мобилизованным

Удержание в 1% со счетов в кафе, кафе и барах может оказать существенную поддержку Российской армии и семьям мобилизованных. Об этом ФАН рассказал журналист и политолог Евгений Милованов, комментируя соответствующий законопроект депутата Госдумы Михаила Матвеева.
«Давайте говорить честно, положа руку на сердце: люди в больших городах, находящихся за пределами проведения специальной военной операции, ежедневно развлекаются и даже не отдают себе отчет о том, что где-то, иногда всего в 200-300 километрах от них, люди ежесекундно, ежеминутно рискуют своей жизнью. Рискуют ради того, чтобы у их соотечественников было время на развлечения. Поэтому считаю, этот налог будет абсолютно справедливым», — высказался эксперт.
По словам журналиста, налог в 1% для «гуляющих» будет незаметен, однако собранные деньги смогут оказать серьезную помощь военнослужащим.
«Мы все знаем, Москва never sleep. Даже 1% от отдыхающих в одной только столице составить несколько миллионов рублей в сутки. Думаю, с этого налога получится хорошая помощь», — отметил Милованов.
Также эксперт добавил, что посетителями клубов и прочих питейных заведений можно полностью перекрыть потребности Российской армии.
«Если в один вечер по всем ночным клубам Москвы собрать всех половозрелых мужчин, подходящих по возрасту и здоровью под мобилизацию, то я думаю, мы с лихвой раза в два, а то и три перекроем все потребности российской армии в новых призывниках. Кому пожар, кому погреться. Кто-то идет воевать добровольцем, а кто-то – добровольцем в ночной клуб прожигать жизнь. Если они не пошли на фронт, то почему бы с них не удержать хотя бы 1% на помощь тем, кто дает возможность им развлекаться», — заключил политолог.
Напомним, ранее депутат Госдумы РФ от Липецкой области Татьяна Дьяконова внесла на рассмотрение законопроект о получении права на первоочередное зачисление в школы, детские сады и летние оздоровительные лагеря для детей добровольцев и погибших в зоне СВО военнослужащих.