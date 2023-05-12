Политолог Милованов рассказал о необходимости налога «на развлечение» для помощи мобилизованным

Удержание в 1% со счетов в кафе, кафе и барах может оказать существенную поддержку Российской армии и семьям мобилизованных. Об этом ФАН рассказал журналист и политолог Евгений Милованов, комментируя соответствующий законопроект депутата Госдумы Михаила Матвеева.