Командующий Черноморским флотом РФ Соколов сообщил о пополнении армады тремя кораблями «Каракурт» до конца года

В ближайшее время Черноморский флот РФ пополнят три малых ракетных корабля «Каракурт». Об этом сообщил командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов.
По словам офицера, три новейших МРК серии «Каракурт» планируется принять в состав флота до конца 2023 года. Военный отметил, что корабли данного типа оснащены высокоточным ракетным оружием — на вооружении МРК находятся крылатые ракеты большой дальности «Калибр». Кроме того, Черноморский флот в 2023 году пополнит новое патрульное судно проекта 22160.
Ранее Соколов заявил о том, что корабли ЧФ с начала спецоперации нанесли более 180 ударов «Калибрами» по важным объектам ВСУ. Основными целями флота были радиолокационные станции систем ПВО, пункты временного размещения украинских солдат, склады вооружения, нефтебазы, авиабазы и железнодорожные станции.