Командующий Черноморским флотом РФ Соколов сообщил о пополнении армады тремя кораблями «Каракурт» до конца года

По словам офицера, три новейших МРК серии «Каракурт» планируется принять в состав флота до конца 2023 года. Военный отметил, что корабли данного типа оснащены высокоточным ракетным оружием — на вооружении МРК находятся крылатые ракеты большой дальности «Калибр». Кроме того, Черноморский флот в 2023 году пополнит новое патрульное судно проекта 22160.