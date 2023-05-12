Мать снимала на камеру изнасилование 16-летней дочери отчимом в Москве

Супругов задержали сотрудники полиции. В отношении отчима были возбуждены уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Также оказалось, что он был осужден за убийство в 2003 году. Матери предъявили обвинение в использовании несовершеннолетней в съемках порнографических материалов.