Мать снимала на камеру изнасилование 16-летней дочери отчимом в Москве

Супружеская пара из Москвы снимала порнографические ролики со своей несовершеннолетней дочерью и выкладывала в Сеть. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как стало известно, 41-летний инженер строительной компании насиловал свою 16-летнюю падчерицу. Процесс снимала на камеру мать девушки. Съемочной площадкой являлась квартира семьи на Волжском бульваре в Москве. Видеоролики с несовершеннолетней пара выкладывала в Сеть.
Супругов задержали сотрудники полиции. В отношении отчима были возбуждены уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Также оказалось, что он был осужден за убийство в 2003 году. Матери предъявили обвинение в использовании несовершеннолетней в съемках порнографических материалов.
Накануне суд вынес приговор подросткам, изнасиловавшим 11-летнюю школьницу в Краснодарском крае. Всем назначили сроки от 6 до 7 лет с отбыванием в воспитательной колонии.