Народный артист Сергей Куприк назвал гуманитарную миссию в Донбассе ежедневной работой

Не стали исключением и большие майские праздники, несмотря на то что сам Сергей Куприк в этот момент находился с гастролями на Ямале. Представители его гуманитарного штаба в Луганске от лица артиста и прихожан Храма Черниговской Иконы Божьей Матери в Санино поздравили десять местных ветеранов с Днем Победы. Участникам Великой Отечественной войны вручили цветы и приятные продуктовые подарки к праздничному столу. Кроме того, для каждого ветерана исполнитель лично подписал поздравительную открытку и записал видеообращение со словами благодарности.