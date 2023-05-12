Народный артист Сергей Куприк назвал гуманитарную миссию в Донбассе ежедневной работой

Заслуженный артист России Сергей Куприк с единомышленниками в течение почти десяти лет ведет активную благотворительную и гуманитарную деятельность по поддержке жителей Донбасса. По словам россиянина, для него это давно стало важной ежедневной работой, сообщает пиар-директор певца Анна Кружель.
Не стали исключением и большие майские праздники, несмотря на то что сам Сергей Куприк в этот момент находился с гастролями на Ямале. Представители его гуманитарного штаба в Луганске от лица артиста и прихожан Храма Черниговской Иконы Божьей Матери в Санино поздравили десять местных ветеранов с Днем Победы. Участникам Великой Отечественной войны вручили цветы и приятные продуктовые подарки к праздничному столу. Кроме того, для каждого ветерана исполнитель лично подписал поздравительную открытку и записал видеообращение со словами благодарности.
Будучи на гастролях в другом регионе РФ, Куприк со всем залом поздравил со сцены своего товарища, главу Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина с днем рождения, а всех жителей республики — с девятилетием ее образования, которое отмечается 11 мая. В этот же день 35 детей из Луганской Народной Республики (ЛНР) отправились на отдых в оздоровительный лагерь в Анапу — эта поездка была организована и оплачена музыкантом Сергеем Куприком и его командой.
Шанс побывать на море выпал детям из малообеспеченных семей, а так же детям переселенцев с освобожденных территорий. Организацией путешествия в Анапу также занимались волонтер фонда «Добро и Дело» из Краснодара, предприниматель Николай Янков и руководитель филиала фонда и штаба Сергея Куприка в ЛНР Сергей Твердохлеб.
В Минобороны РФ отметили активную деятельность артиста по доставке гуманитарных грузов жителям ЛНР и ДНР — Куприку вручили медаль «Участника специальной военной операции». Приказ о награждении россиянина был подписан лично министром обороны России Сергеем Шойгу.
«Я благодарен Министерству обороны за оценку моей работы в республиках. Разумеется, что я и мой штаб ведем ее не ради получения медалей и наград. Мы делаем это для людей, тех, кому жизненно необходимы помощь и простое человеческое внимание», — прокомментировал заслуженный артист России.
Сергей Куприк заявил, что жители ЛНР и ДНР всегда могут рассчитывать на поддержку его штаба в самых разных вопросах. С каждым днем к гуманитарной деятельности присоединяется все больше и больше желающих, с радостью отметил певец. В завершении заслуженный артист РФ поблагодарил всех неравнодушных граждан, кто участвует в такой важной работе, отметив вклад каждого в возможность оказывать еще больше помощи нуждающимся в Донбассе.