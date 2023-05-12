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Специалисты не зафиксировали рост содержания продуктов горения в Москве на фоне крупного пожара в Дзержинском

Происшествия
Специалисты не зафиксировали рост содержания продуктов горения в Москве на фоне крупного пожара в Дзержинском

В воздухе не зафиксирован рост содержания продуктов горения на фоне крупного пожара в подмосковном Дзержинском. Об этом сообщили в Мосэкомониторинге.

В учреждении контролируют экологическую обстановку в Москве, передает Telegram-канал РИА Новости. Внимание на нее было обращено из-за пожара на складе бывших в употреблении покрышек в Московской области.

Специалисты отправились тушить возгорание на складском помещении 12 мая. С места происшествия поднимался столб черного дыма. Площадь пожара с 1500 кв. метров возросла до 2500 кв. метров.
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