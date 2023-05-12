Свыше 220 различных мероприятий состоится в Москве в ходе культурной акции «Ночь в музее»

Культурно-познавательная акция «Ночь в музее» пройдет в Москве 20 мая. Посетителей будут принимать выставочные пространства города, галереи, библиотеки, а также парки и театр. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», в 2023 году «Ночь в музее» состоится уже в 17-й раз. Для горожан и гостей столицы откроются двери всевозможных выставок, им предложат посетить экскурсии, концерты и спектакли, мастер-классы и лекции. Всего намерены провести больше 220 мероприятий. Музеи Москвы также будут открыты для всех желающих осмотреть их самостоятельно, поделилась чиновница.
Основная часть событий стартует в 19:00 и продолжится до полуночи, некоторые площадки будут функционировать по собственному графику. На отдельные мероприятия потребуется предварительная регистрация на сайте «Ночь в музее», добавила Сергунина.