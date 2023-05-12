Свыше 220 различных мероприятий состоится в Москве в ходе культурной акции «Ночь в музее»

Как пишет издание «Вести Подмосковья», в 2023 году «Ночь в музее» состоится уже в 17-й раз. Для горожан и гостей столицы откроются двери всевозможных выставок, им предложат посетить экскурсии, концерты и спектакли, мастер-классы и лекции. Всего намерены провести больше 220 мероприятий. Музеи Москвы также будут открыты для всех желающих осмотреть их самостоятельно, поделилась чиновница.