«Заставляют противника дрожать»: военный аналитик Красноперов об использовании ракет Х-22 в рамках СВО

Ракеты Х-22 — сложные для перехвата цели, способные наносить огромный ущерб как по одиночным, так и по площадным целям. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил военный аналитик, летчик-инструктор Андрей Красноперов.
Ранее американское издание Military Watch Magazine сообщало, что российские крылатые ракеты Х-22, которые нанесли мощный удар по Киеву, неуязвимы для украинских средств противовоздушной обороны.
По данным СМИ, официальные представители командования ВСУ постоянно сетуют на то, что изделия, разработанные для обхода многоуровневой системы ПВО авианосных групп США, фактически невозможно перехватить.
«Их большие 950-килограммовые боеголовки наносят огромный ущерб», — значится в материале.
Комментируя сообщение Military Watch Magazine военный эксперт Андрей Красноперов отметил, что ракеты, созданные еще советскими инженерами, могут лететь до цели с огибанием рельефа местности.
«То есть она делает противоракетный маневр. У нее хоть и скорость не очень большая, она все же сверхзвуковая, что позволяет ей лететь на предельно малой высоте. Ну а что такое огибание рельефа местности? Локаторам сложнее заметить объект и соответственно перехватить его», — заявил собеседник ФАН.
Изделие создавалось с 1966 года в МКБ «Радуга», главным конструктором выступал Александр Березняк. Выпускается в нескольких модификациях.
«Боевая часть у ракеты действительно позволяет наносить огромный ущерб фугасно-кумулятивным или специальным, то есть ядерным воздействием. Ракеты Х-22 ставятся на Ту-22М, Ту-95. Это прекрасный образец российско\советского вооружения, который на деле показывает непревзойденную эффективность и заставляет противника дрожать», — заключил Красноперов.
Ранее издание назвало фрегат «Маршал Шапошников» самым опасным противокорабельным оружием в мире благодаря программе модернизации, проводимой с 2017 года.