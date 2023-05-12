Пресс-секретарь МИД РФ Захарова: Москва допускает асимметричный ответ на блокировку счетов загранучреждений в Варшаве

Документ обнародован на официальном интернет-портале внешнеполитического ведомства государства 12 мая, в пятницу. Исходя из принципа взаимности в дипломатии, польское посольство в РФ также не имеет доступа к своим средствам в российских банках, подчеркнула официальный представитель МИД.