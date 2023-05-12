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Пресс-секретарь МИД РФ Захарова: Москва допускает асимметричный ответ на блокировку счетов загранучреждений в Варшаве

Политика
Пресс-секретарь МИД РФ Захарова: Москва допускает асимметричный ответ на блокировку счетов загранучреждений в Варшаве

Россия не исключает асимметричный ответ на блокировку счетов загранучреждений в Польше. Соответствующей информацией поделилась пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Документ обнародован на официальном интернет-портале внешнеполитического ведомства государства 12 мая, в пятницу. Исходя из принципа взаимности в дипломатии, польское посольство в РФ также не имеет доступа к своим средствам в российских банках, подчеркнула официальный представитель МИД.

«Допускаем и возможность использования в ответ асимметричных мер», — указала Захарова.

Прежде Захарова высмеяла отказ украинскому президенту Владимиру Зеленскому в выступлении на «Евровидении». Подробности передает «Национальная служба новостей».
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