Засаду диверсантов обнаружили у железнодорожных путей в Крыму

На участке железной дороги между Севастополем и Симферополем было обнаружено укрытие диверсантов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На месте засады находились картон и одеяло, а также полиэтилен для защиты от дождя. Предполагается, что отсюда диверсанты следили за перебросом военных грузов по железной дороге. Сотрудники полиции собрали с места преступления улики и начала поиск подозреваемых.
Ранее украинские диверсанты пытались прорваться в Брянскую область, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Группа хотела проникнуть на территорию РФ через Стародубский район, но встретила отпор российских бойцов.