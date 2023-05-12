Политолог Светов: Разрешив выступление Зеленского, «Евровидение» могло бы потерять деньги

Напомним, 11 мая спикер МИД РФ Мария Захарова отметила в соцсетях, что Европейский вещательный союз (ЕВС) напрасно отклонил просьбу Зеленского выступить с видеообращением в финале «Евровидения», так как в этом году президент Украины «составил бы достойную конкуренцию участникам конкурса». Ранее организаторы конкурса решили, что «Евровидение» в 2023 году состоится не на Украине, хотя прошлогодним победителем стала именно украинская группа. В виде исключения конкурс проходит в Британии.