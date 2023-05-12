Политолог Светов: Разрешив выступление Зеленского, «Евровидение» могло бы потерять деньги

Как сообщили британские СМИ, президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве сделать видеообращение на финале конкурса «Евровидение» в Ливерпуле. Российский политолог Юрий Светов считает, это не является признаком «усталости» Европы от темы украинского конфликта.
По данным издания Times, Европейский вещательный союз заявил, что «строгие правила конкурса» не позволили украинскому лидеру выступить на Евровидении. «Одним из краеугольных камней конкурса является неполитический характер мероприятия. Этот принцип запрещает возможность делать политические или подобные заявления в рамках конкурса», — заявили в EBU.
Вещатель добавил, что просьба Зеленского выступить перед аудиторией, «хотя и сделана с похвальными намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворена, поскольку это противоречило бы правилам мероприятия». Напомним, субботний финал Евровидения, проходящего в Ливерпуле, будет посвящен Украине. В нем примут участие 11 артистов, в том числе, прошлогодний победитель — украинская группа Kalush Orchestra.
Как сообщил по этому поводу ФАН политолог и публицист Юрий Светов, несмотря на продолжающуюся антироссийскую истерию, европейские промо-кампании все же стараются держаться в рамках приличий.
«На мой взгляд, запрет Зеленскому выступить на церемонии «Евровидения» не говорит об усталости от него европейцев. Накануне стало известно, что, например, нейтральная Швейцария разрешила украинскому президенту обратиться к своему парламенту. На мой взгляд, это гораздо важнее, чем какой-то музыкальный конкурс с сомнительной репутацией», — указал Светов.
По его мнению, дело еще и в том, что структурам вроде Европейского вещательного союза становится все сложнее объяснять свою политику отбора.
«Они не допускают россиян к конкурсу — причем не только музыкальные группы или отдельных исполнителей, но даже звукорежиссеров или постановщиков танцев. Но тут, с другой стороны, они вдруг разрешили бы выступить политику, который со 100-процентной вероятностью говорил бы об украинском конфликте. В конце концов, то же «Евровидение» формально провозглашает свою аполитичность, и должно в своих предпочтениях оставаться в рамках приличий», — считает аналитик.
Кроме того, указал он, все западные продюсерские организации вроде EBU считают деньги.
«Тех же российских теннисистов в этом году допустили на Уимблдон вовсе не потому, что англичане стали лучше относиться к нашей стране. Просто без их участия конкуренция была бы меньше, и организаторы собрали бы меньше денег. Примерно та же ситуация и с «Евровидением» — если бы организаторы открыто нарушили собственный принцип аполитичности, некоторые спонсоры и партнеры могли бы отказаться от поддержки конкурса», — заключил Юрий Светов.
Напомним, 11 мая спикер МИД РФ Мария Захарова отметила в соцсетях, что Европейский вещательный союз (ЕВС) напрасно отклонил просьбу Зеленского выступить с видеообращением в финале «Евровидения», так как в этом году президент Украины «составил бы достойную конкуренцию участникам конкурса». Ранее организаторы конкурса решили, что «Евровидение» в 2023 году состоится не на Украине, хотя прошлогодним победителем стала именно украинская группа. В виде исключения конкурс проходит в Британии.