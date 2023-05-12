Командующий Черноморским флотом РФ Соколов сообщил о создании единого инфополя обнаружения угроз с воздуха в Крыму

Военнослужащий отметил, что неспособные вести боевые действия в море Вооруженные силы Украины акцентировали свое внимание на водных и воздушных диверсиях. Соколов указал, что для усиления противовоздушной обороны пунктов базирования предприняты дополнительные меры.