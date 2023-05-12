Командующий Черноморским флотом РФ Соколов сообщил о создании единого инфополя обнаружения угроз с воздуха в Крыму

В Крыму появилось единое информационное поле для раннего обнаружения угроз с воздуха со стороны Украины. Об этом рассказал командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Виктор Соколов.
Военнослужащий отметил, что неспособные вести боевые действия в море Вооруженные силы Украины акцентировали свое внимание на водных и воздушных диверсиях. Соколов указал, что для усиления противовоздушной обороны пунктов базирования предприняты дополнительные меры.
В целях предварительного обнаружения атаки, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, принято решение увеличить зону радиолокационного контроля воздушного пространства совместными силами с ВКС, сообщает «Красная Звезда». В единое инфополе включили также самолеты Морской авиации флота.
Ранее вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов оценил последствия контрнаступления для Украины. Он считает, что это приведет к финалу киевской государственности, передает «Национальная Служба Новостей».