Депутат Михаил Матвеев подготовит законопроект об отчислениях со счета в кафе в фонд помощи мобилизованным

Матеев сообщил о подготовке поправок в налоговый кодекс РФ. По его инициативе, 1% со счета в кафе, ресторане или ночном клубе будет направлен в фонд помощи семьям мобилизованных и военнообязанных в зоне СВО. По его словам, это «своеобразный налог на развлечения».