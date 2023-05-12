Депутат Михаил Матвеев подготовит законопроект об отчислениях со счета в кафе в фонд помощи мобилизованным

Депутат Госдумы Михаил Матвеев в своем Telegram-канале рассказал, что готовит законопроект о налоговых отчислениях с ресторанного счета для помощи армии РФ.
Матеев сообщил о подготовке поправок в налоговый кодекс РФ. По его инициативе, 1% со счета в кафе, ресторане или ночном клубе будет направлен в фонд помощи семьям мобилизованных и военнообязанных в зоне СВО. По его словам, это «своеобразный налог на развлечения».
Депутат уверен, что это не обременит посетителей общественных мест, потому что наценка будет меньше классических чаевых. Однако в масштабах страны сумма может оказаться внушительной.
Ранее глава Совфеда по экономической политике Андрей Купетов разработал законопроект включающий всех, кто находился в зоне спецоперации, в категорию социально уязвимых граждан для их трудоустройства в сфере соцпредпринимательства.