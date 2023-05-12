Российский певец Глеб Матвейчук рассказал о своей первой поездке с делегацией артистов в ДНР

По словам композитора, каждый из них проводил свой концерт в разных небольших городах регионов. Он, например, выступил перед жителями Харцызска в Донецком районе. Помимо этого, певец рассказал об общем концерте в Луганске, где он не только исполнял военные и патриотические композиции, но и был ведущим.