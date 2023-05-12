Российский певец Глеб Матвейчук рассказал о своей первой поездке с делегацией артистов в ДНР

В первый раз актер, композитор, продюсер и певец Глеб Матвейчук посетил Донецкую и Луганскую Народные Республики в рамках совместной поездки с российскими артистами в преддверии Дня независимости регионов в мае 2022 года.
Во время беседы с телеведущим Борисом Корчевниковым в эфире программы «Жизнь и судьба» Матвейчук отметил, что вместе с ним в ДНР и ЛНР отправились исполнители Григорий Лепс, Лариса Долина, Денис Майданов, актер Дмитрий Дюжев.
По словам композитора, каждый из них проводил свой концерт в разных небольших городах регионов. Он, например, выступил перед жителями Харцызска в Донецком районе. Помимо этого, певец рассказал об общем концерте в Луганске, где он не только исполнял военные и патриотические композиции, но и был ведущим.
«Люди очень восторженно нас встречали, аплодировали, не отпускали со сцены. Мы много очень общались после концертов. Они благодарили. И на самом деле, мы все почувствовали, что мы делаем что-то важное для этих людей», — подчеркнул Матвейчук.
Следует отметить, что 11 мая 2023 года в ДНР впервые отметили День республики в составе Российской Федерации. В связи с этим депутат Государственной думы РФ Сергей Колунов поздравил граждан и отметил, что этот праздник по праву можно считать «символом отваги».