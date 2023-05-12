Директор театра Марк Варшавер опроверг сообщения о тяжелом состоянии режиссера Глеба Панфилова

По словам директора театра, состояние Панфилова является не самым тяжелым при поставленном диагнозе. Режиссер «отвечает глазами», слышит и понимает, о чем его спрашивают. Варшавер подтвердил информацию об осложнениях в качестве воспаления легких, передает издание в своем Telegram-канале.