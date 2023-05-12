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Директор театра Марк Варшавер опроверг сообщения о тяжелом состоянии режиссера Глеба Панфилова

Общество
Директор театра Марк Варшавер опроверг сообщения о тяжелом состоянии режиссера Глеба Панфилова

Сообщения о тяжелом состоянии госпитализированного с инсультом народного артиста РСФСР и режиссера Глеба Панфилова не соответствуют действительности. Об этом «Звезде» заявил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

По словам директора театра, состояние Панфилова является не самым тяжелым при поставленном диагнозе. Режиссер «отвечает глазами», слышит и понимает, о чем его спрашивают. Варшавер подтвердил информацию об осложнениях в качестве воспаления легких, передает издание в своем Telegram-канале.

«Оно не такое тяжелое, как бывает, когда он "в отключке" полной», — рассказал руководитель театра.

Ранее появились сведения, что медики оценивают текущее состояние Панфилова как тяжелое. Также сообщалось об осложнениях в виде тромбоцитоза.
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