Смертельное ДТП произошло в Белгородской области

В результате дорожно-транспортного происшествия сильно пострадала легковая автомашина. Ее водитель серьезно травмировался, а две его пассажирки, дама и 9-летняя школьница, погибли на месте столкновения транспортных средств. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ЧП, сообщили в пресс-службе ведомства.