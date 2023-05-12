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Смертельное ДТП произошло в Белгородской области

Происшествия
Смертельное ДТП произошло в Белгородской области

ДТП случилась 11 мая в 18:25 возле поворота к нп. Графовка Шебекинского горокруга. На регулируемом перекрестке 56-летний водитель фуры «Фрейтлайнер» с прицепом столкнулся с 50-летним водителем «Лада Ларгус». Об этом заявили в УМВД России по региону.

Отмечается, что водитель большегруза является жителем Воронежской области, а водитель легковой машины – жителем Белгородской области, пишет ИА «Бел.Ру».

В результате дорожно-транспортного происшествия сильно пострадала легковая автомашина. Ее водитель серьезно травмировался, а две его пассажирки, дама и 9-летняя школьница, погибли на месте столкновения транспортных средств. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ЧП, сообщили в пресс-службе ведомства.
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