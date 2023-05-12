Два ребенка с Украины воссоединились с мамой в России после долгой разлуки

12-летний Артур и шестилетний Кирилл находились на родине отца в Одесской области и три года не видели родную мать. Пандемия и начало СВО помешали родным людям встретиться. Но благодаря усилиям уполномоченного по правам ребенка в РФ произошло долгожданное воссоединение семьи.
Мать Кирилла и Артура Юлия прибыла в Россию в 2020 году, чтобы поменять документы. Однако пандемия COVID-19, начало специальной военной операции и другие обстоятельства препятствовали ее воссоединению с детьми.
«Так как один ребенок родился на Украине и его отец противился при оформлении гражданства и пересечении границы, так как он должен был дать разрешение на выезд, с этим были проблемы. Он финансово всегда требовал помощь, чтобы я ему помогала, а в итоге ничего не делал, никаких документов», — рассказала Юлия.
Три года мальчики жили в украинском селе Главани Одесской области с бабушкой и дедушкой — гражданами России. В ноябре 2022 года женщина обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой о помощи. В итоге, благодаря усилиям органов власти, дипломатов и представителей Молдовы, Армении и Украины детей удалось вернуть родной матери.
Для ребят оформили все необходимые документы и разработали сложный маршрут через Молдову и Армению. К маме они добирались в сопровождении бабушки и сотрудника Дома прав человека.
«Плачу от радости, что я приехала наконец-то. Спасибо огромное Татьяне Москальковой, что нам помогла вернуть детей, что я увидела дочь, что я вернулась на свою Родину», — заявила по прилету в аэропорт Внуково бабушка детей.