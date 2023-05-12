Два ребенка с Украины воссоединились с мамой в России после долгой разлуки

Три года мальчики жили в украинском селе Главани Одесской области с бабушкой и дедушкой — гражданами России. В ноябре 2022 года женщина обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой о помощи. В итоге, благодаря усилиям органов власти, дипломатов и представителей Молдовы, Армении и Украины детей удалось вернуть родной матери.