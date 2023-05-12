Тело 15-летнего юноши обнаружили под окнами дома в Калининском районе Петербурга

Труп восьмиклассника обнаружили у дома на Гжатской улице в Калининском районе. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.
Накануне вечером, 11 мая, прохожий позвонил в полицию, сообщив о падении подростка с высоты. На место ЧП прибыли сотрудники МВД и медики. Они обнаружили тело 15-летнего ученика восьмого класса. По предварительным данным, он упал с общего балкона дома на 20-м этаже.
Спустя около получаса после обнаружения тела в полицию обратилась мать погибшего. По ее словам, сын ушел гулять с другом, однако она не знает, что произошло дальше. По факту произошедшего начата проверка.
Ранее сообщалось, что с четвертого этажа жилого дома по улице Заводской в Подмосковье выпал годовалый ребенок. Он остался жив, но был доставлен в больницу с множественными травмами.