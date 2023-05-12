Покинувший Россию после начало СВО Константин Меладзе продолжает зарабатывать в стране десятки миллионов рублей

Композитор Константин Меладзе, покинувший Россию сразу после начала специальной военной операции на украинской территории, до сих пор продолжает зарабатывать в стране десятки миллионов рублей. Соответствующей информацией поделился источник ФАН.
Музыкальный продюсер поддерживает Украину. Его компании Meladze Music в 2022 году удалось заработать 16 миллионов рублей, а чистая прибыль «Первого музыкального издательства», в котором он имеет долю, переписанную на сестру, составляет 209 миллионов.
Также источник уточнил, что 240 тысяч рублей из заработанных композитором средств в прошлом году были получены после выполнения госконтрактов ГБУ «Хор солистов». Учреждение выкупило у Меладзе права на исполнение трех песен: «Эй, красотка», «Лучший город земли» и «Льется музыка».
Несмотря на то что композитор переписал свою долю в «Первом музыкальном издательстве» на сестру, он все равно имеет доступ к средствам компании.