Покинувший Россию после начало СВО Константин Меладзе продолжает зарабатывать в стране десятки миллионов рублей

Также источник уточнил, что 240 тысяч рублей из заработанных композитором средств в прошлом году были получены после выполнения госконтрактов ГБУ «Хор солистов». Учреждение выкупило у Меладзе права на исполнение трех песен: «Эй, красотка», «Лучший город земли» и «Льется музыка».