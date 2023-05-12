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Певец Глеб Матвейчук продолжает общаться со своими детьми после развода с актрисой Еленой Глазковой

Общество
Певец Глеб Матвейчук продолжает общаться со своими детьми после развода с актрисой Еленой Глазковой

О своем расставании российский композитор Глеб Матвейчук и актриса Елена Глазкова объявили в декабре 2022 года. В эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым певец рассказал, что между ними продолжаются «родительские отношения».

«С Леной мы оба решили, что дальше по-разному будем выстраивать свою жизнь. И мы с благодарностью относимся к прожитому опыту», — отметил Матвейчук.

За время совместной жизни у пары родились дочь и сын. И сейчас, по словам актера мюзиклов и фильмов, их общение с Глазковой продолжается на родительском уровне. Также он подчеркнул, что много времени проводит с детьми, и «они ни в чем не нуждаются».

Ранее актриса Кристина Асмус объявила, что после трех лет совместного сожительства с бывшим мужем Гариком Харламовым готова к переезду.
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