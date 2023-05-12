Певец Глеб Матвейчук продолжает общаться со своими детьми после развода с актрисой Еленой Глазковой

За время совместной жизни у пары родились дочь и сын. И сейчас, по словам актера мюзиклов и фильмов, их общение с Глазковой продолжается на родительском уровне. Также он подчеркнул, что много времени проводит с детьми, и «они ни в чем не нуждаются».