Экс-игрок «Спартака» Александр Каракин попал в ДТП на своем Nissan GTR во время уличных гонок в Подмосковье

ДТП произошло на 30-м км Минского шоссе. В ночь на 12 мая Каракин влетел в отбойник, после чего спорткар выбросило на середину дороги. Спортсмен доставлен с места аварии в реанимацию в тяжелом состоянии. Кроме экс-футболиста, в салоне Nissan находился оператор, который также был госпитализирован.