Экс-игрок «Спартака» Александр Каракин попал в ДТП на своем Nissan GTR во время уличных гонок в Подмосковье

Бывший игрок ФК «Спартак», «Химки» и «Динамо» Александр Каракин попал в аварию на Nissan GTR во время уличной гонки в Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
ДТП произошло на 30-м км Минского шоссе. В ночь на 12 мая Каракин влетел в отбойник, после чего спорткар выбросило на середину дороги. Спортсмен доставлен с места аварии в реанимацию в тяжелом состоянии. Кроме экс-футболиста, в салоне Nissan находился оператор, который также был госпитализирован.
Накануне крупная авария с участием двух грузовых машин произошла на МКАД в районе Белой Дачи. В результате ДТП пострадали несколько человек.