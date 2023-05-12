Водитель грузовика пытался напасть с самодельной взрывчаткой на группу белорусских военнослужащих

Водитель большегрузного автомобиля попытался на пасть на военнослужащих, используя самодельное взрывное устройство. Об этом сообщили в пресс-службе Министрества обороны Белоруссии.
В ведомстве уточнили, что все произошло на участке дороги М-5. Взрычатка была изготовлена из пиротехнических средств. Водитель намеревался устроить нападение на принимающих участие в усилении участков границы военнослужащих.
После предпринятых действий он скрылся. Благодаря специалистам грузовик был блокирован, а злоумышленник задержан. Его передали полиции.
Ранее в КГБ Белоруссии сообщили о риске обострения обстановки вокруг государства. Прогноз составили на основе данных разведки и других подразделений