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Водитель грузовика пытался напасть с самодельной взрывчаткой на группу белорусских военнослужащих

Происшествия
Водитель грузовика пытался напасть с самодельной взрывчаткой на группу белорусских военнослужащих

Водитель большегрузного автомобиля попытался на пасть на военнослужащих, используя самодельное взрывное устройство. Об этом сообщили в пресс-службе Министрества обороны Белоруссии.

В ведомстве уточнили, что все произошло на участке дороги М-5. Взрычатка была изготовлена из пиротехнических средств. Водитель намеревался устроить нападение на принимающих участие в усилении участков границы военнослужащих.

После предпринятых действий он скрылся. Благодаря специалистам грузовик был блокирован, а злоумышленник задержан. Его передали полиции.

Ранее в КГБ Белоруссии сообщили о риске обострения обстановки вокруг государства. Прогноз составили на основе данных разведки и других подразделений
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