Миллиардер Сергей Науменко подал в суд на Минтранс Великобритании из-за конфискации яхты за 38 млн фунтов стерлингов

Российский предприниматель Сергей Науменко подал в суд на Министерство транспорта Соединенного Королевства из-за конфискованной яхты за 38 млн фунтов стерлингов. Об этом свидетельствуют данные на официальном интернет-портале Национального архива Британии.
Судно забрали у миллиардера в марте прошлого года. На тот момент экс-министр транспорта Грант Шэпс заявил, что соответствующая инициатива связана с гражданством бизнесмена. 58-метровую яхта была задержана в порту Кэнэри-Уорф.
Прежде пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сочла конфискацию Минюстом США средств российского предпринимателя Константина Малофеева вопиющей практикой экспроприации частных средств. Подробности передает телеканал RT.