Корабли Черноморского флота РФ нанесли более 180 ударов «Калибрами» по важным объектам ВСУ

Корабли Черноморского флота с начала спецоперации нанесли более 180 ударов «Калибрами» по важным объектам Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов.
Основными целями для ЧФ являлись радиолокационные станции систем противовоздушной обороны противника, пункты временного размещения подразделений ВСУ, склады вооружения, нефтебазы, авиабазы и железнодорожные станции. Вооруженные комплексами «Калибр» фрегаты и ракетные корабли флота нанесли удары по более чем 180 объектам с начала СВО.
Ранее подразделения Балтийского флота провели учения по противодействию террористической деятельности. Как пишет RT, военнослужащие отрабатывали нападение представителей незаконных формирований, их блокирование и ликвидацию.