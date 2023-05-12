Корабли Черноморского флота РФ нанесли более 180 ударов «Калибрами» по важным объектам ВСУ

Основными целями для ЧФ являлись радиолокационные станции систем противовоздушной обороны противника, пункты временного размещения подразделений ВСУ, склады вооружения, нефтебазы, авиабазы и железнодорожные станции. Вооруженные комплексами «Калибр» фрегаты и ракетные корабли флота нанесли удары по более чем 180 объектам с начала СВО.