Состояние госпитализированного режиссера Глеба Панфилова ухудшилось

Врачи оценивают состояние народного артиста РСФСР и режиссера Глеба Панфилова как тяжелое. У него диагностирован инфаркт мозга с кровоизлиянием.
Медики делают все возможное для оказания помощи 88-летней знаменитости. У Панфилова также нашли осложнения в виде тромбоцитоза и пневмонии, сообщает Telegram-канал 112.
Ранее врачи оценивали состояние народного артиста РСФСР как средней тяжести. Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил, что режиссера госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Панфилов находился в сознании и сохранял речевую функцию, сообщил источник ФАН.