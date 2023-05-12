СМИ сообщили о ДТП с участием пьяного инспектора ДПС и десятиклассницы в Мытищах

Сотрудник дорожно-патрульной службы в нетрезвом состоянии сбил школьницу на пешеходном переходе в Московской области, после чего скрылся. Об этом сообщают СМИ.
Авария произошла накануне вечером, 11 мая. Старший инспектор ДПС в нерабочее время выпил и сел за руль KIA Rio. На пешеходном переходе на улице Сукромка в Мытищах 30-летний нарушитель сбил школьницу.
Заметив сбитого ребенка, мужчина покинул место преступления. Очевидцы ДТП вызвали скорую, после чего пострадавшую десятиклассницу госпитализировали с переломами плеча, ноги и глазницы, пишет SHOT.
Инспектора задержали по горячим следам. В его крови обнаружили 0,87 мл/л алкоголя. В настоящее время с ним работают следователи.
В России предложили увеличить срок лишения прав за езду в нетрезвом виде на скоростных трассах. Об этом сообщает RT.