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Площадь пожара в подмосковном Дзержинском возросла до 2500 квадратных метров

Происшествия
Площадь пожара в подмосковном Дзержинском возросла до 2500 квадратных метров

Площадь, охваченная огнем в подмосковном Дзержинском, увеличилась до 2500 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости в своем Telegram-канале.

Напомним, что в городской черте на открытой площадке горят автомобильные покрышки. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дзержинском загорелись использованные покрышки на площади 1500 квадратных метров. Очевидцы рассказали о черных клубах дыма, поднимающихся над местом пожара, которые видно за несколько километров.
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