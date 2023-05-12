Площадь пожара в подмосковном Дзержинском возросла до 2500 квадратных метров

Площадь, охваченная огнем в подмосковном Дзержинском, увеличилась до 2500 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости в своем Telegram-канале.
Напомним, что в городской черте на открытой площадке горят автомобильные покрышки. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, причина возгорания устанавливается.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Дзержинском загорелись использованные покрышки на площади 1500 квадратных метров. Очевидцы рассказали о черных клубах дыма, поднимающихся над местом пожара, которые видно за несколько километров.