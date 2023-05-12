Украинки Ани Лорак и Таисия Повалий продолжают выступать в Росси после начала СВО

После начала специальной военной операции некоторые гражданки Украины продолжают выступать на территории России. Артистки не покинули страну на фоне политической обстановки.
Певицу Ани Лорак ранее подозревали в поддержке Вооруженных сил Украины. Из-за этого часть ее концертов была отменена. Однако сама артистка уточняла, что собирала деньги именно на помощь пострадавшим семьям, а не армии. Сама Лорак себя с политикой не связывает.
Между тем ее гастроли все же состоятся. Один из концертов пройдет в Москве. Он будет приурочен ко дню рождения артистки, передает РИА Новости.
В России зарабатывает также уроженка Киевской области Таисия Повалий. Она переехала в страну в 2022 году, а позже попала под санкции Украины. При этом некоторые ее концерты тоже отменили без уточнения причины.
Осталась в России и певица Елка. Из ближайших запланированных выступлений концерт 31 мая в Санкт-Петербурге. Радовать поклонников в течение года она будет также в Ростове-на-Дону и Москве.
Ранее сообщалось, что концерт в столице может принести Лорак около четырех миллионов рублей. Он состоится в «Крокус Сити».