Украинки Ани Лорак и Таисия Повалий продолжают выступать в Росси после начала СВО

Певицу Ани Лорак ранее подозревали в поддержке Вооруженных сил Украины. Из-за этого часть ее концертов была отменена. Однако сама артистка уточняла, что собирала деньги именно на помощь пострадавшим семьям, а не армии. Сама Лорак себя с политикой не связывает.