Минобороны Украины: ВСУ продвинулись в Бахмуте на два километра

ВС Украины продвинулись на два километра на Бахмутском (Артемовском) направлении. Об этом сообщила замминистра оборонного ведомства страны Анна Маляр.
Информация о продвижении ВСУ на Бахмутском направлении впервые была официально подтверждена киевскими властями. Украинским военным удалось сдвинуть линию боестолкновения на два километра.
Ранее руководство ЧВК «Вагнер» обратилось к Минобороны РФ с просьбой отправить подразделения для удержания флангов на Бахмутском направлении. Это было выполнено, и российские военные заняли позиции к югу и северу от города, а силы «оркестра» продолжили штурмовые действия.
Однако за последние дни украинские войска смогли вытеснить российские силы с нескольких позиций около населенного пункта, вынудив «вагнеровцев» перебросить группы для предотвращения масштабного прорыва.