Минобороны Украины: ВСУ продвинулись в Бахмуте на два километра

Ранее руководство ЧВК «Вагнер» обратилось к Минобороны РФ с просьбой отправить подразделения для удержания флангов на Бахмутском направлении. Это было выполнено, и российские военные заняли позиции к югу и северу от города, а силы «оркестра» продолжили штурмовые действия.