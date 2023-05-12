Подозреваемых в хищении денег от имени Маргариты Симоньян интернет-мошенников задержали в Перми

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Перми троих мужчин, подозреваемых в хищении денег от имени главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, интернет-мошенники завели несколько каналов в популярном мессенджере, представившись Симоньян. На этих ресурсах злоумышленники организовали сбор денег, которые якобы должны были быть направлены на нужды российских военных в зоне спецоперации.
На удочку аферистов попались неравнодушные россияне, желающие помочь соотечественникам на фронте. По словам самой Маргариты Симоньян, владельцам фейковых каналов удалось нажиться на доверчивых подписчиках на сумму в размере 7 млн рублей.