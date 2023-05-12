Нелегальный мигрант задушил 19-летнюю жену в арендованной квартире в Мурино

Мигрант из Узбекистана убил молодую супругу во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
О совершении преступления сообщил охранник представительств консульства Узбекистана. Утром 11 мая он позвонил в дежурную часть УМВД России по Адмиралтейскому району и сообщил, что проживающий на улице Шувалова в Мурино мужчина признался, что убил свою жену.
Наряд полиции незамедлительно прибыл к зданию консульства. В результате выезда ими был задержан не состоящий на миграционном учете гражданин Узбекистана 2000 года рождения. Мужчину доставили в отделение.
Позже в квартире подозреваемого обнаружили труп девушки. Ей оказалась гражданка Узбекистана 2004 года рождения, также не состоявшая на миграционном учете. На теле жертвы были обнаружены следы механической асфиксии. С места преступления были изъяты следы пальцев рук, телефон, простынь, биоматериалы и окурок.
Мигранта задержали на основании статьи 91 УПК РФ. По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».