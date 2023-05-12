Нелегальный мигрант задушил 19-летнюю жену в арендованной квартире в Мурино

Позже в квартире подозреваемого обнаружили труп девушки. Ей оказалась гражданка Узбекистана 2004 года рождения, также не состоявшая на миграционном учете. На теле жертвы были обнаружены следы механической асфиксии. С места преступления были изъяты следы пальцев рук, телефон, простынь, биоматериалы и окурок.