Новую многоуровневую транспортную развязку построят в Москве около станции метро «Мамыри»

Удобную и высокотехнологичную транспортную развязку построят в районе станции московского метрополитена «Мамыри». Этот новый объект столичной автодорожной инфраструктуры введут в эксплуатацию в 2024 году, отрапортовали на официальном сайте мэра Москвы.
«Около станции метро "Мамыри", которая сейчас строится, появится многоуровневая транспортная развязка... Общая готовность объекта сейчас составляет 10%», — говорится в соответствующем сообщении.
Руководитель московского строительного департамента Рафик Загрутдинов отчитался, что возведение развязки идет строго по плану, и завершится оно в назначенную дату на будущий год, передает портал Planet Today.