Новую многоуровневую транспортную развязку построят в Москве около станции метро «Мамыри»

Удобную и высокотехнологичную транспортную развязку построят в районе станции московского метрополитена «Мамыри». Этот новый объект столичной автодорожной инфраструктуры введут в эксплуатацию в 2024 году, отрапортовали на официальном сайте мэра Москвы.