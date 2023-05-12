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Спасатели ликвидировали 33 лесных пожара на общей площади 28 тыс. гектаров в Свердловской области

Происшествия
Спасатели ликвидировали 33 лесных пожара на общей площади 28 тыс. гектаров в Свердловской области

За прошедшие сутки площадь лесных пожаров сократилась до 50,7 тысячи гектаров. Как сообщает областной департамент информационной политики, специалистам удалось уменьшить количество возгораний с 59 до 34.

По данным ведомства, в Байкаловском районе Свердловской области потушены два пожара на общей площади более восьми тысяч гектаров, в Богдановичском районе – также два возгорания на площади 6,8 тысячи гектаров. Помимо этого, ликвидированы очаги в Березовском городском округе, Камышловском и Ирбитском районах. В настоящий момент на общей площади 27,2 тысячи гектаров локализованы 18 лесных пожаров.

Возгорания, которые представляли опасность населенным пунктам и их жителям, потушены в Свердловской, Курганской и Тюменской областях, передает RT.
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