Спасатели ликвидировали 33 лесных пожара на общей площади 28 тыс. гектаров в Свердловской области

По данным ведомства, в Байкаловском районе Свердловской области потушены два пожара на общей площади более восьми тысяч гектаров, в Богдановичском районе – также два возгорания на площади 6,8 тысячи гектаров. Помимо этого, ликвидированы очаги в Березовском городском округе, Камышловском и Ирбитском районах. В настоящий момент на общей площади 27,2 тысячи гектаров локализованы 18 лесных пожаров.