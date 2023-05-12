Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Покрышки горят на площади 1,5 тыс. квадратных метров в подмосковном Дзержинском

Происшествия
Покрышки горят на площади 1,5 тыс. квадратных метров в подмосковном Дзержинском

Крупное возгорание произошло утром 12 мая на складе использованных покрышек в Подмосковье.

Крупный пожар охватил здание на юго-востоке Москвы. Очевидцы сообщают о черных клубах дыма, которые видно за несколько километров. Известно, что площадь возгорания составляет минимум 1,5 тыс. квадратных метров, пишет РИА Новости.

На складских помещениях горят использованные покрышки. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причина пожара неизвестна.

Ранее на территории машиностроительного завода имени В.В. Чернышева в Москве произошло возгорание в административном здании. Отмечается, что в результате происшествия пострадали три человека.
подмосковье пожар склад покрышки возгорание дым
Военкоры ФАН