Покрышки горят на площади 1,5 тыс. квадратных метров в подмосковном Дзержинском

Крупное возгорание произошло утром 12 мая на складе использованных покрышек в Подмосковье.
Крупный пожар охватил здание на юго-востоке Москвы. Очевидцы сообщают о черных клубах дыма, которые видно за несколько километров. Известно, что площадь возгорания составляет минимум 1,5 тыс. квадратных метров, пишет РИА Новости.
На складских помещениях горят использованные покрышки. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причина пожара неизвестна.
Ранее на территории машиностроительного завода имени В.В. Чернышева в Москве произошло возгорание в административном здании. Отмечается, что в результате происшествия пострадали три человека.