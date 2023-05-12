Троих иностранцев задержали в Московской области с крупной партией наркотиков

Полицейские в подмосковном горокруге Орехово-Зуево задержали троих уроженцев Средней Азии в возрасте от 19 до 30 лет. Мужчин подозревают в сбыте наркотических веществ.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», на улице Северной в Орехово-Зуево инспекторы ДПС остановили такси для проверки документов. Пассажирами машины оказались двое мужчин и девушка. В ходе беседы с автоинспекторами пассажиры нервничали и вели себя подозрительно. Полицейские решили досмотреть авто и в его салоне нашли пакет, в котором лежали 160 свертков с неизвестным порошкообразным веществом. Дальнейшие исследования показали, что иностранцы перевозили наркотики.
Задержанные признались, что успели разместить тайники-закладки с наркотическими средствами по девяти адресам на улицах Нижегородской и Чапаева в Орехово-Зуево. В обозначенных местах свертки с наркотиками были найдены.
Правонарушителей поместили в СИЗО. В их отношении возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.