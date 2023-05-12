Троих иностранцев задержали в Московской области с крупной партией наркотиков

Как пишет издание «Вести Подмосковья», на улице Северной в Орехово-Зуево инспекторы ДПС остановили такси для проверки документов. Пассажирами машины оказались двое мужчин и девушка. В ходе беседы с автоинспекторами пассажиры нервничали и вели себя подозрительно. Полицейские решили досмотреть авто и в его салоне нашли пакет, в котором лежали 160 свертков с неизвестным порошкообразным веществом. Дальнейшие исследования показали, что иностранцы перевозили наркотики.