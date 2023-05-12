Самодельное взрывное устройство сдетонировало на улице Шмидта в Мелитополе

Утром в Мелитополе произошел взрыв. По информации местных властей, сработало самодельное взрывное устройство.
Хлопок услышали в 6:50 по московскому времени. Взрывчатка, по предварительным сведениям, была заложена в мусорном баке. В результате детонации были повреждены припаркованные рядом транспортные средства. Также выбило остекление в ближайшем доме.
Жертв среди мирного населения нет. На месте детонации СВУ работают оперативные службы.
Ранее сообщалось о взрыве в Днепропетровске. Из-за него пострадали линии электропередачи.