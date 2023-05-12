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Суд в Красноярске приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 11 годам колонии за подстрекательство к убийству

Происшествия
Суд в Красноярске приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 11 годам колонии за подстрекательство к убийству

Бизнесмена Анатолия Быкова приговорили к 11 годам лишения свободы за подстрекательство к убийству. Соответствующее решение вынес Центральный районный суд Красноярска, сообщили в прокуратуре региона.

Напомним, что ранее предприниматель был осужден по другому уголовному делу. С учетом прошлого приговора, Быкову по совокупности предстоит отбыть в колонии строгого режима 17 лет. На этот раз бизнесмена признали виновным в подстрекательстве к убийству коммерсанта Андрея Неколова, которое было совершено в январе 2005 года.
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